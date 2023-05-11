В Екатеринбурге 61-летний водитель грузовой «Газели» погиб, врезавшись в столб

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель грузовой «Газели» погиб, врезавшись в столб. Авария произошла вечером 11 мая на улице Высоцкого. По предварительным данным, мужчина направлялся в сторону улицы Малышева.

- Он не справился с управлением, допустил съезд в кювет с дальнейшим наездом на препятствие: опору линии электропередач. В результате ДТП 61-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На месте происшествия работают автоинспекторы. Им предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария.

Ранее стало известно, что в городе Волчанск Свердловской области водитель ВАЗ- 21099 на бешеной скорости сбил мальчика. Ребенок госпитализирован в реанимацию с травмами различной степени тяжести. ДТП произошло вечером, 9 мая.