В Сосьве после пожаров началось крупное строительство новых жилых домов

На данный момент смонтирована уже одна «коробка». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве после разрушительных пожаров началась крупная стройка жилых домов. Работники уже возводят первое здание. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Строительство жилья началось по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева. На данный момент смонтирована уже одна «коробка» на 54 квадратных метра из серии индивидуальных домов. Строители также готовят фундаменты для возведения других зданий. Помимо этого, рабочие подготовили котлован для строительства трехэтажного дома на 60 квартир.

Рабочие подготовили котлован для строительства трехэтажного многоквартирного дома. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Строители смогли оперативно приступить к работам на пострадавших от огня территориях благодаря реализации поручения губернатора Евгения Куйвашева по цифровизации строительной отрасли. В Сосьве и Таежном созданы цифровые двойники территорий. Выполнена аэрофотосъемка, создана цифровая модель Сосьвы в виде единой 3D стереомодели. Это позволило оперативно оценить текущую ситуацию, определить координаты, площади и высоты объектов местности без выезда на территорию, – отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.

Всего в пожарах кров потеряли 500 человек. Для них жилье планируют построить в течение одного строительного сезона.

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