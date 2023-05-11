В Екатеринбурге двое рецидивистов обокрали мужчину в зале ожидания вокзала

Инцидент произошел в ночь на 1 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое рецидивистов украли у мужчины мобильный телефон прямо в зале ожидания железнодорожного вокзала. Как оказалось, пострадавший оставил свой гаджет в ячейке зарядной станции, после чего задремал в кресле.

Инцидент произошел в ночь на 1 мая. Сумма причиненного уральцу ущерба составила больше шести тысяч рублей.

- Задержанными оказались два друга, которые приехали в Екатеринбург для разовой работы. Один из них – ранее судимый 35-летний житель Курганской области, второй – 34-летний тагильчанин, которые также имел проблемы с законом, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Мужчины признались, что похищенный телефон продали прохожему на улице за тысячу рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».