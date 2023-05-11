Жителю Первоуральска грозит реальный срок за кражу шампуня и зубной пасты

Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске мужчина ограбил продуктовый магазин. Он вынес из него шампунь и три упаковки зубной пасты. Теперь ему грозит реальный срок. Об этом сообщили в ОМВД России по Первоуральску.

В выходные в дежурную часть города обратился директор продуктового магазина. Он рассказал, что из зала пропали товары на 1200 рублей.

- В ходе работы по материалу полицейскими были просмотрены записи камер видеонаблюдения, расположенные внутри помещения, - рассказали в полиции.

Патрульные смогли найти подозреваемого. Им оказался 47-летний безработный рецидивист. Он вынес из торгового зала три упаковки с зубной пастой и шампунь. Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что планировал продать краденное, однако не успел это сделать. На мужчину завели уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru