Полицейские Алапаевска задержали мужчину с синтетическим наркотиком

Свердловчанину грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Алапаевском полицейские задержали мужчину, у которого при себе нашли синтетические наркотики. На мужчину возбудили уголовное и административное дело. Об этом сообщили в МО МВД России «Алапаевский».

В поселке Зыряновский сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя подозрительно и выбросил сверток. При понятых находку с порошком внутри изъяли и отправили на экспертизу. А мужчину отвезли в больницу, там он прошел медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения.

- Результаты тестирования направлены на химико-токсилогическое исследование, по результатам которого будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности за потребление наркотиков, - рассказали в полиции.

Задержанным оказался 32-летний житель Алапаевска, ранее он уже был судим за подобное преступление. Эксперты установили, что в свертке находились синтетические наркотики, мефедрон, весом 1,95 граммов. Мужчина признался, что вещества купил в интернете для личного употребления. Свою вину он признал, а также написал явку с повинной.

В полиции возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Теперь свердловчанину грозит до трех лет тюрьмы.

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