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НовостиОбщество11 мая 2023 15:36

В Екатеринбурге на Уктусе собираются построить новую школу на полторы тысячи учеников

Стоимость проекта оценили в 2,6 миллиарда рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Учебное заведение возведут на улице Рощинской

Учебное заведение возведут на улице Рощинской

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Уктусе собираются построить новую школу, которая сможет вместить до полутора тысяч учеников. Учебное заведение возведут на улице Рощинской, мэрия уже ищет подрядчика на этот проект, начальную стоимость контракта оценили в 2,6 миллиарда рублей.

- Строительство объекта «Новое здание школы на улице Рощинской в Чкаловском районе Екатеринбурга». Начальная цена - 2 682 439 713 рублей. Дата подведения итогов определения поставщика - 31 мая, - говорится на сайте госзакупок.

Напомним, в августе прошлого года по поручению Евгения Куйвашева Екатеринбург получил 243 миллиона рублей на завершение строительства нового корпуса гимназии №120. Деньги выделены за счет средств резервного фонда.