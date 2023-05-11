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НовостиОбщество11 мая 2023 14:38

В Ревде отменили режим чрезвычайной ситуаций из-за лесных пожаров

При этом в городе продолжает действовать особый противопожарный режим
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Угроза возникновения природных пожаров остается очень высокой

Угроза возникновения природных пожаров остается очень высокой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде отменили режим чрезвычайной ситуаций, который ввели накануне из-за лесных пожаров. Постановление об этом подписала глава города Татьяна Клепикова. При этом продолжает действовать особый противопожарный режим, и все связанные с ним ограничения сохраняются.

- Очаги пожара на Козырихе и Ледянке локализованы, сейчас проводится проливка кромки пожара и отдельных очагов. По прогнозу погоды в городском округе остается сухая и ветреная погода. Угроза возникновения природных пожаров остается очень высокой, - сообщили в пресс-службе мэрии Ревды.

Также в администрации напомнили, что под запретом остается сжигание мусора и сухой травы, кроме того не допускается разведение открытого огня и применение пиротехнических изделий.

Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о поджоге лесов диверсантами. Глава региона назвал основную причину возгораний.