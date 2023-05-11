Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с 25-летним игроком системы клуба

Александр является уроженцем Екатеринбурга и воспитанником местной хоккейной школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с 25-летним игроком системы команды Александром Севостьяновым. Соглашение с игроком рассчитано на два года: до 30 апреля 2025 года.

- Александр является уроженцем Екатеринбурга и воспитанником местной хоккейной школы. В системе нашего клуба защитник выступает с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в шести матчах КХЛ, а также в 48 поединках ВХЛ за «Горняк-УГМК»,- уточнили в пресс-службе клуба.

В регулярном чемпионате Александр отметился 14 набранными очками, а в 10 матчах Кубка Петрова набрал семь очков. Кроме того игрок стал лучшим снайпером плей-офф в фарм-клубе «Автомобилиста».