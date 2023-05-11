В Каменске-Уральском похоронили десантника, погибшего во время спецоперации на Украине

Сергею Пахомову было 43 года. Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском похоронили 43-летнего Сергея Пахомова, который погиб при проведении спецоперации на Украине. Проститься с ним пришли родные и друзья, представители администрации, коллеги, а также ветераны боевых действий.

- Он окончил местную школу № 34. Срочную службу проходил в рядах ВДВ на Северном Кавказе. Трудился железнодорожником. Его вспоминают как спокойного, положительного человека, - уточнили в пресс-службе мэрии Каменска-Уральского.

Как оказалось, мужчина был десантником и участвовал в СВО в качестве добровольца, заключил контракт с ЧВК.

- В боевых действиях он проявил себя бесстрашным бойцом и самоотверженным воином. За проявленные мужество и героизм он удостоен медали «За отвагу» и Черного креста ЧВК, Сергей Юрьевич погиб 21 апреля в боях за Артемовск, - добавили в администрации.