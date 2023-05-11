Ночью 11-13 мая местами Свердловской области сохраняются заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловскую область снова придут заморозки, по данным синоптиков, существенное снижение температуры ожидается по ночам с 11 по 13 мая.

- Ночью 11-13 мая местами Свердловской области сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов, - уточнили в пресс-службе уральского Гидрометцентра.

Ранее стало известно, в нескольких районах Свердловской области выявили загрязнение воздуха из-за бушующих лесных пожаров. Так, по данным Роспотребнадзора, превышение ПДК вредных веществ зарегистрировано в Екатеринбурге.

- Согласно последним среднесуточным данным, выявлено превышение ПДК в пробах, отобранных на улицах Горького, Грибоедова и Высоцкого. Также показатель «взвешенные вещества РМ 10» превысил норматив в 2,71 раза на Родонитовой, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.