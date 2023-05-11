На Урале следователи проводят проверку из-за пожара, унесшего жизни двух мужчин

Предварительно, очаг располагался посреди комнаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале следователи проводят проверку по факту пожара в деревне Корнилова, который унес жизни двух человек. Силовики совместно с сотрудниками МЧС и полиции устанавливаются более детальные обстоятельства случившегося.

- Предварительно, очаг располагался посреди комнаты, и пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем лицами, которые в результате данного инцидента и погибли. Для определения точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, происшествие не связано с криминалом.

- Сыщики предварительно установили личности погибших: 58-летнего хозяина жилища, в котором произошел пожар, и его 62-летнего соседа. По имеющимся сведениям, незадолго до гибели они употребляли спиртное, - добавил полковник Горелых.