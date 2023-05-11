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НовостиОбщество11 мая 2023 12:19

В Екатеринбурге почти на месяц перекроют движение на участке по улице Громова

Ограничения будут действовать с 23 мая по 15 июня
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На участке будут производиться работы по строительству сети водоотведения

На участке будут производиться работы по строительству сети водоотведения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге почти на месяц сотрудники «Водоканала» перекроют движение на участке по улице Громова. Ограничения будут действовать на участке от здания № 28 на Академика Бардина до перекрестка улиц Громова и Академика Бардина с 23 мая по 15 июня.

- На участке будут производиться работы по строительству сети водоотведения. Схема движения общественного транспорта изменена не будет, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по параллельной улице Чкалова.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге изменили даты перекрытия движения на Красных Командиров. На участке будет идти строительство тепловой сети. Как сообщили в администрации города, движение будет закрыто с 16 мая по 23 августа.