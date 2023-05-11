Оформить проездные документы на «Орлан» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК. Фото: пресс-служба СвЖД

Сегодня исполняется полгода с начала курсирования на СвЖД «Орланов» сообщением Екатеринбург – Челябинск. Первый скорый пригородный поезд вышел в рейс 11 ноября 2022 года. А уже с 1 февраля 2023-го в связи с высокой востребованностью у пассажиров начала курсировать вторая пара поездов (пара поездов означает следование «туда» и «обратно»). За первые полгода «Орланы» перевезли 70,5 тыс. пассажиров.

Сейчас межобластные поезда отправляются дважды в день: из Екатеринбурга в 08:36 и 18:00 (здесь и далее время местное), из Челябинска в 06:39 и 19:06. Время в пути – порядка 4 часов. На маршруте предусмотрены остановки на о.п. Первомайская, о.п. Ботаническая, станциях Полевской, Верхний Уфалей, Кыштым, Аргаяш и о.п. 236 км. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Рельсовый автобус РА-3 «Орлан» имеет современный дизайн и продуманную эргономику. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров.

В праздничные выходные дни, когда спрос на поездки по маршруту Екатеринбург – Челябинск максимально возрастает, рейсы выполняются современным подвижным составом повышенной вместимости.

Оформить проездные документы на «Орлан» можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания СПК, а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, приобрести их можно за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленных для проезда пригородным железнодорожным транспортом.