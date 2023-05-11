Ученый с Урала рассказал, как спасти овощи от засухи

Минеральные удобрения местного производства спасают овощи от влаги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна 2023 года в Свердловской области оказалась не только теплой, но и засушливой. Неравномерное распределение влаги - одна из самых главных проблем в сельском хозяйстве.

По словам заведующего кафедрой овощеводства и плодоводства УрГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Михаила Карпухина, влага на протяжении последних лет является лимитирующим фактором.

- Самое страшное - это неравномерное распределение осадков. В первую очередь, ученые Уральского государственного аграрного университета сосредоточили усилия на ведении селекции жароустойчивых растений. Мы ведем селекцию по многим культурам, у которых есть гены, отвечающих за жаростойкость культур, - рассказывает Михаил Карпухин. - Сегодня выведены гибриды томата, огурца с повышенным содержанием биологически активных веществ. Это жаростойкие сорта. Мы разработали интересное органно-минеральное удобрение пролонгированного действия, которое постепенно отдает питательные вещества, но и сохраняет влагу в верхнем слое за счет внедрения местных источников минерального питания.

По словам эксперта, сейчас уральские ученые работают с различными мульчирующими материалами, используя промышленные отходы и добываемые источники – торф, перегной и т.д.