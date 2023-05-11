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НовостиПроисшествия11 мая 2023 11:15

В Северной Осетии поймали парня из Екатеринбурга, который ехал на Украину

Задержанием занимались сотрудники ФСБ
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мужчину задержали перед его поездкой на Украину

Мужчину задержали перед его поездкой на Украину

Фото: Тимур ХАНОВ.

Сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии 19-летнего жителя Екатеринбурга, который ехал на Украину, чтобы воевать против Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на УФСБ по Республике Северная Осетия.

Парень через telegram вышел на представителей одного из вооруженных формирования, рассказал, что готов войти в его состав и оставил свои данные.

После получения инструкций было решено встретиться в Грузии с представителем вооруженного формирования. Для этого мужчина из Екатеринбурга прибыл во Владикавказ, чтобы пересечь границу и попасть на Украину, но он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 275 УК РФ.