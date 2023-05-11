В Екатеринбурге на новой стеле появился герб города

Стелу официально откроют в июне 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на стеле «Город трудовой доблести», которая расположилась у ККТ «Космос», разместили герб города. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Стела почти готова к открытию, которое намечено на июнь 2023 года. Сейчас специалисты завершают последние косметические работы.

Титул «Город трудовой доблести» Екатеринбург получил в 2020 году, по закону в городе должно появиться архитектурное воплощение звания, которым и стала стела. Ее разместили на пересечении улиц Никонова и Царской.

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