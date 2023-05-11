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НовостиЭкономика11 мая 2023 10:03

В Свердловской области начнут по-новому рассчитывать стоимость возведения школ и детсадов

Новая схема позволит на 7 процентов поднять зарплату рабочих
Руслан Зиннуров
На новый ресурсно-индексный метод (РИМ) расчета цены контракта, принятый приказом Минстроя России, постепенно переходят несколько регионов России, и Свердловская область в их числе

На новый ресурсно-индексный метод (РИМ) расчета цены контракта, принятый приказом Минстроя России, постепенно переходят несколько регионов России, и Свердловская область в их числе

Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Свердловская область вошла в число пилотных регионов, где обкатают новую схему расчетов по строительству бюджетных зданий: школ, детсадов, спорткомплексов.

Теперь объекты будут оплачиваться, исходя из рыночной стоимости стройматериалов и услуг рабочих.

На новый ресурсно-индексный метод (РИМ) расчета цены контракта, принятый приказом Минстроя России, постепенно переходят несколько регионов России, и Свердловская область в их числе.

- Мы выступаем за качественную работу подрядчиков, а новый способ расчета – отличная антидемпинговая мера, которая не позволит недобросовестным исполнителям снижать цену контракта ниже рыночной. Во-вторых, РИМ даст возможность честным подрядчикам заработать больше, – рассказывает представитель Уральского объединения строителей Денис Снетков.

Чтобы новый метод заработал в Свердловской области, в 2023 году уральские строители помогут региональному Минстрою наполнить базу данных реальными ценами на стройматериалы.

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