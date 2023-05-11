В Екатеринбурге ищут очевидцев ДТП с грузовиком, сбившем двух человек

Госавтоинспекция призывает откликнуться очевидцев аварии. Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу

В коллективном саду «Озерки №1» в Екатеринбурге 29 апреля произошло ДТП, где пострадали люди. Водитель автомобиля «ГАЗ» сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия. Теперь Госавтоинспекция разыскивают водителя, а также очевидцев жесткого ДТП.

По предварительной информации, у грузовика «МАЗ» загорелось заднее правое колесо, водитель и подоспевший к нему прохожий начали его тушить. В процессе колесо взорвалось, мужчины сделали шаг назад, оказавшись на проезжей части. В этот момент по дороге ехал автомобиль «ГАЗ» с кабиной белого цвета, перевозящий доски. В итоге водитель сбил двух мужчин, оказавшихся на проезжей части.

В результате ДТП 28-летний водитель «МАЗ» получил ушиб руки и ноги, его увезли в больницу. 60-летний прохожий также получил травмы, но от госпитализации отказался.

- Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обращаться по телефонам 02, а также +7 (999) 563-43-34, а также по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, дом 20, – сообщили в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу.

В Госавтоинспекции уточнили, что водителю грозит лишение прав на срок от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток