Уральцы продолжают перечислять деньги мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

32-летняя жительница Нижнего Тагила подарила мошенникам 350 тысяч рублей. На этот раз любители чужих денег представились сотрудниками Госуслуг и Центробанка.

Началось все с того, что горожанке по мессенджеру позвонила женщина, которая от имени сотрудницы портала Госуслуг сообщила, что в аккаунт тагильчанки выполнен вход, после чего кто-то оформил несколько запросов на кредит.

После этого жительница Нижнего Тагила согласилась поговорить с «сотрудников Центробанка», на которого ее перевели. Там тагильчинке посоветовали подать заявку на кредит, чтобы сберечь собственные средства. Об этом пишет портал ТагилЛайф.

После этого женщина взяла через Интернет 346 тысяч рублей, и перевела их через банкомат в ТЦ «Кит» на Черноисточинском шоссе на «безопасные счета». После этого исчезли и деньги, и мошенники.