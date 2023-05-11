В Екатеринбурге перед судом предстанут лжеброкеры из Казани, обманувшие вкладчиков на восемь миллионов рублей

Судят жителей Казани будут в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить двух казанских лжеброкеров. Молодые люди в возрасте 21 и 23 лет входили в состав банды, которая проворачивала аферы с криптовалютой во многих регионах России.

Под видом сотрудников фирмы, обучающей инвестированию, мошенники похитили у пострадавших более восьми миллионов рублей. Клиентам «брокеры» представлялись вымышленными именами. Они уверяли, что работают в организации ООО «Территория успеха».

- Организация имела четкую структуру и делилась на несколько подразделений, действовавших по принципу колл-центров. Задачами колл-центра был обзвон случайных граждан и выявление среди них лиц, желающих научиться инвестированию в криптовалюту, - сообщает пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Используя знания в финансовой сфере и психологические уловки, аферисты убеждали людей открывать счета на определенных интернет-площадках. Деньги, которые люди якобы вносили на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, мгновенно попадали на карты подставных лиц. После этого кровные доверчивых вкладчиков оседали в карманах аферистов.

Интересно, что некоторое время жертвы «зарабатывали», но затем по причине сбоя в системе деньги якобы сгорали и чтобы их вернуть, нужно было вновь заплатить. Доверчивые вкладчики соглашались и даже брали кредиты. Но их обманывали вновь.

В УМВД Екатеринбурга добавили, что все сотрудники ООО «Территория успеха» оказались сравнительно молодыми людьми. Причем большая их часть не подозревала о том, что занимается незаконными делами. Аферисты, стоящие во главе компании, активно применяли элементы тимбилдинга, укрепляя командный дух.

- К примеру, когда очередной потерпевший вносил средства на счет, руководитель отправлял в общий чат видеообращение, в котором озвучивал сумму дохода. Заканчивались же подобные послания всегда одним восклицанием «Заработаем!», - раскали в УМВД по Екатеринбургу.

В 2022 году сотрудникам свердловской полиции удалось задержать двух мошенников из Казани. Благодаря изъятой электронной переписке и множеству видеоотчетов, стало известно о масштабах аферы.

На лжеброкеров завели уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Сейчас материалы уголовного дела в отношении обвиняемых направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.