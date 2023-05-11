Каменск-Уральский накрыл смог от лесных пожаров

В Свердловской области продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 11 мая Каменск-Уральский накрыл едкий смог от лесных пожаров. Утром жители пожаловались на запах гари, из-за которого людям некомфортно выходить на улицу. Город оказался заложником смога, потому что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях продолжают полыхать природные пожары.

Санитарные врачи заявили, что в Каменске-Уральском фиксируется превышение предельно допустимых концентраций продуктов горения. Это негативно сказывается на качестве воздуха и может привести к ухудшению здоровья людей. Поэтому специалисты посоветовали горожанам закрыть окна. Об этом пишет портал KU66.RU.

Напомним, что в Свердловской области огнем охвачены больше 100 тысяч гектаров леса. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. Однако населенные пункты региона продолжают страдать от смога.

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