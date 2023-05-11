Полмиллиона уральцев проголосовали за объекты, которые благоустроят в 2024 году

Жители Екатеринбурга очень вяло голосуют за объекты благоустройства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за объекты, которые благоустроят в 2024 году, отдали голоса 532 тысячи человек. Голосование продлится до конца мая 2023 года. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В небольших городах наблюдается наибольшая активность в голосовании. В 20 таких населенных пунктах преодолен порог в 25%. При этом, в некоторых населенных пунктах активность жителей крайне низкая. В антирейтинге оказались Екатеринбург – 22% от необходимого числа голосов, а также Серов, Верхняя Пышма, Алапаевск, Североуральск, Каменск-Уральский, Полевской, Ревда, Березовский и Верхняя Салда.

Напомним, что ранее стало известно, что Екатеринбург может лишиться федеральных денег на благоустройство из-за низкой активности горожан на голосовании.

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