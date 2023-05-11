На новом заводе по производству железнодорожных колес будут работать роботы

Умный склад железнодорожных колес "Аллегро". Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

На новом производстве железнодорожных колес компании «Аллегро», созданной ЕВРАЗом и промышленной группой «Рейл Сервис», готов к запуску «умный склад» железнодорожных колес.

Полностью роботизированный межоперационный склад рассчитан на 3800 колес, которые будут размещать по 6 штук в стопе. Роботы распределят колеса по стопам в зависимости от плавки, порядка установки и подачи на следующие переделы. Вмешательство человека в процесс минимизировано. Каждое изделие будет автоматически отслеживаться. В колесном производстве такое решение применено впервые. Комплекс разработала и реализовала «Томская электронная компания».

На пульте управления умным складом. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Строительная готовность завода «Аллегро» составляет 98%. На всех участках идут пусконаладочные работы или завершается монтаж оборудования. На линии выходного контроля и пилах холодной резки пусконаладочные работы уже завершены. Смонтирована кольцевая нагревательная печь, завершена огнеупорная кладка рабочего пространства печи, завершается монтаж систем воздухогорения. На прессопрокатной линии ведут электромонтаж и установку электронных систем. Заполняют гидравлические системы прессов усилием 5 и 10 тыс. тонн. Ведется монтаж установки гидросбива, портальных и напольных роботов. Смонтировано оборудование участка термообработки в составе закалочной и отпускной печи, четырех закалочных устройств.

На заводе будут использовать самые современные экологичные технологии. Реализован замкнутый цикл водопользования с системой водоподготовки с фильтрацией, химической очисткой. Внедрена система рекуперативного обогрева вторичным теплом отходящих газов нагревательных печей. Оборудован склад масел, где будут собирать и утилизировать масла для отправки на вторичную переработку. В производственный цех будут заходить две железнодорожные ветки – для ввоза заготовки и вывоза готовых ж/д колес. Также предусмотрена возможность отгрузки колес автотранспортом.

Аллегро - новое производство железнодорожных колес. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

- Новый завод практически готов к запуску. Мы планируем ввести его в работу в июле, ко Дню металлурга. Это будет самое современное в России производство железнодорожных колес, здесь будет самый высокий уровень автоматизации процессов, – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Площадь всех производственных и вспомогательных помещений составляет порядка 26 тыс. кв. метров. Мощность предприятия – 200 тысяч колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Инвестиции в строительство составили около 18 млрд рублей.