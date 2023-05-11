В Новом Уренгое бабушка пять лет получала пенсию за умершего мужа

Женщина заработала на покойном муже больше миллиона рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новом Уренгое вынесли приговор 73-летней бабушке, которая на протяжении пяти лет получала пенсию за своей умершего супруга. Еще в 2016 году мужчина оформил за жену доверенность на получение его пенсии и других выплат.

Через год после этого мужчина умер, но информацию об этом его супруга передавать не стала. За прошедшие годы бабушка получила в качестве пенсии за мужа более 1 миллиона рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Обман вскрылся в 2021 году, когда сын умершего пенсионера пришел в Пенсионный фонд по личному вопросу. Суд приговорил предприимчивую старушку к восьми годам лишения свободы условно.