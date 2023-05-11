Екатеринбург может лишиться федеральных денег на благоустройство

Горожан просят активнее голосовать за парк "Уралмаш"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург может остаться без федерального финансирования на благоустройства. И виноваты в этом сами горожане, которую проявляют низкую активность при голосовании за объекты благоустройства.
Так, федеральное руководство ставит планку в 250 голосов, которые должны отдать жители Екатеринбурга при выборе объектов благоустройства. А в голосовании на сегодняшний день приняли участие 66 тысяч человек. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на депутата Гордумы Алексея Вихарева.
- Город в «красной зоне». Есть высокий риск, что голосов не хватит, - говорит депутат, акцентируя внимание на том, что голоса нужно отдавать за летний парк «Уралмаш».
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