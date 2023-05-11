В Нижнем Тагиле квартира загорелась из-за аккумулятора для страйкбольного привода

Фото: группа во «ВКонтакте» «ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО»

В Нижнем Тагиле квартира на Октябрьском проспекте, 22 загорелась из-за аккумулятора для страйкбольного привода. Мужчина оставил его включенным в розетку, чтобы зарядить, и лег спать. ЧП произошло ночью 6 мая.

- Проснулся он от едкого запаха дыма. Увидел, что горит данное зарядное устройство, воткнутое в удлинитель. Мужчина попытался самостоятельно потушить пламя, но ему этого не удалось, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «ОНД и ПР г.Нижний Тагил и ГГО».

Мужчина побежал к соседям и попросил их вызвать пожарных. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам 10 человек, из которых 1 ребенок.

Прибывшие на место спасатели вывели по лестничным маршам одного из жильцов с помощью спасустройств. Они установили, что в квартире горели домашние вещи в комнате на пятом этаже. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

В тушении пожара было задействовано 10 человек из числа личного состава дежурных караулов МЧС и три единицы техники.

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