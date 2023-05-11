Тагильчанин, задушивший отца-инвалида электропроводом, пойдет под суд

Процесс пройдет в Свердловском областном суде в Екатеринбурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Свердловской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении жителя Нижнего Тагила. Мужчину обвиняют в убийстве собственного отца, инвалида I группы.

По версии следствия, убийство произошло 18 октября прошлого года в одном из домов по улице Правды в Нижнем Тагиле.

Как отметили в прокуратуре, 35-летний мужчина понимал, что его отец не сможет оказать никакого сопротивления.

- Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый при помощи фрагмента электропровода убил своего отца, - рассказали в пресс-службе прокураты Свердловской области.

Согласно заключению экспертов, смерть пожилого мужчины наступила в результате удушения.

На нерадивого сына завели уголовное дело по пункту «в» второй части статьи 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Сейчас расследование уголовного дела закончено, а материалы переданы в суд. Как уточнили в прокуратуре, процесс пройдет в Свердловском областном суде в Екатеринбурге.