На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге изменили даты перекрытия движения на Красных Командиров. На участке будет идти строительство тепловой сети. Как сообщили в администрации города, движение будет закрыто с 16 мая по 23 августа.

- Руководство АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства, - рассказали в мэрии.

Движение будет перекрыто от улицы Бабушкина до улицы Стачек. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.

На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

В мэрии отметили, что маршруты следования общественного транспорта из-за перекрытия не изменятся.

Напомним, ранее планировалось, что улицу Красных командиров перекроют с 10 мая по 10 августа.

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