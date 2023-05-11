На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге изменили даты перекрытия движения на Красных Командиров. На участке будет идти строительство тепловой сети. Как сообщили в администрации города, движение будет закрыто с 16 мая по 23 августа.
- Руководство АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуется восстановить элементы благоустройства, - рассказали в мэрии.
Движение будет перекрыто от улицы Бабушкина до улицы Стачек. Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Бабушкина, Войкова, Стачек и Лобкова.
На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.
В мэрии отметили, что маршруты следования общественного транспорта из-за перекрытия не изменятся.
Напомним, ранее планировалось, что улицу Красных командиров перекроют с 10 мая по 10 августа.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru