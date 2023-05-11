В Полевском из-за пьяного мотоциклиста в ДТП пострадала 63-летняя женщина

Фото: УГИБДД Свердловской области
В Полевском около двух часов ночи 11 мая 45-летний водитель мотоцикла «Ирбис» пытался скрыться от патрульной машины во время преследования. В итоге он не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу и влетел в Lada Kalina.
- Автопатруль освидетельствал байкера на состояние опьянения, результат - 1,026 мл/л в выдыхаемом воздухе, у мужчины установлено сильное опьянение, - рассказали в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
В аварии пострадала 63-летняя женщина-пассажир мотоцикла. Водителя задержали. На него составили протокол по ст.264.1 УК РФ за повторное вождение в нетрезвом виде.
В ГИБДД отметили, что за ночь в регионе помимо мотоциклиста в Полевском отстранили от управления еще 34 водителя.
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