В Екатеринбурге 19-летний парень украл детское питание на 16 тысяч

Подозреваемого в ограблении нашли и доставили в дежурную часть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 2 мая 19-летний парень обокрал сетевой магазин на улице 8 марта. Он убедился, что менеджеры за ним не наблюдают, и вынес из торговой точки детское питание на сумму 16,5 тысяч рублей. После этого он сбежал.
- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия по изобличению предполагаемого злоумышленника, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Подозреваемого в ограблении нашли и доставили в дежурную часть. Оказалось, что молодой человек приехал в Екатеринбург из Челябинска. Он уже был судим за кражу и грабеж.
На парня завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».
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