Фото: скриншот с видео

Жители Екатеринбурга устроили драку в День Победы. Конфликт произошел на перекрытой улице Ленина в районе Плотинки. Драку сняли на видео очевидцы.

Судя по кадрам, опубликованным в telegram-канале «Бандитский центр 18+», драку начали женщины. Одна из них повалила другую на землю. Потом кулаками начали размахивать мужчины. Прохожие пытались их разнять и просили успокоиться. При этом рядом с дерущимися стоял ребенок.

Чем закончился конфликт неизвестно. «КП-Екатеринбург» запросила комментарий в полиции Екатеринбурга.

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