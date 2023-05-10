За майские праздники телефонные мошенники обманули екатеринбуржцев на 10 миллионов рублей

В полиции возбудили уголовное дело за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За четыре дня на майских праздниках телефонные мошенники похитили у екатеринбуржцев порядка 10 миллионов рублей. Аферисты представлялись сотрудниками банка. Об этом сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

С 6 по 9 мая злоумышленники выманили 7,4 миллиона рублей у пенсионеров и больше трех миллионов у работающих горожан. Всем им по телефону сообщали, что на имя уральца взят кредит. А чтобы аннулировать заявки нужно перевести деньги на «безопасный» счет.

- По словам заявителей, они ранее слышали о данных видах электронного мошенничества, но в этих случаях на них было оказано психологическое воздействие. Звонившие называли персональные данные собеседников, обращались по имени отчеству, - добавили в полиции.

На данный момент следственным подразделением отделов полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники проводят оперативно-розыскные мероприятия.

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