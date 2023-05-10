В Екатеринбурге волонтер спас кота, просидевшего на дереве сутки

У кота на лапке обнаружили рану. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

В Екатеринбурге волонтер Евгений Зенков спас кота, который сидел на дереве целые сутки. Пока животное находилось на ветках, его донимали вороны. Информация об этом появилась в сообществе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во «Вконтакте».

Днем 8 мая зоо-спасатель выехал в один из дворов на улице Белореченской, чтобы помочь бедолаге. Садовый кот сидел на высоте пятого этажа, он забрался на самую верхушку дерева.

- Все это совершенно не располагало к подъему на него. Рядом стояли другие деревья намного лучшего качества. Расстояние от них до кошки было не очень маленьким, но вариантов не оставалось, - поделился спасатель.

Животное находилось на высоте пятого этажа. Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»

При помощи удочки с петлей кота удалось согнать. В это время неравнодушные люди растянули тент под животным. Однако Евгений ловко обхватил кота за туловище и смог спустить его на землю.

- У кошки на боку была небольшая ранка - видимо, ее нанесли вороны. Наша заявительница забрала кошку домой, это оказался кот, - добавил волонтер.

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