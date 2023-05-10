В Нижнем Тагиле из-за ремонта теплотрасс перекроют проспект Мира

Ремонтные работы будут проходить с 12 по 15 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на четверо суток перекроют движение по проспекту Мира. Участок закроют из-за ремонта на теплотрассе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет перекрыто на участке проспекта Мира от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина. На тепловых сетях под автодорогой будет работать предприятие «Тагилэнерго».

- Это вынужденная мера, так как проведение ремонта на данном участке невозможно без полного перекрытия движения автотранспорта. Тагилэнерго произведет здесь замену труб в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями о синхронизации работ между ресурсоснабжающими и дорожно-строительными организациями для успешной реализации программы национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Нижнетагильской агломерации в 2023 году, - объяснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Работы успеют провести за несколько дней: с 12 по 15 мая. Их необходимо успеть выполнить, чтобы потом на участке дороги можно было обновить покрытие. Это исключит вероятность аварий на несколько лет.

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