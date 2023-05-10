В Кушве мотоциклист, наехав на бордюр, перевернулся и погиб

36-летний водитель погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Кушве мотоциклист наехал на бордюр и перевернулся. К сожалению, 36-летний водитель погиб на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Авария произошла накануне вечера. Водитель на мотоцикле Optimum двигался по улице Магистральная. Мужчина выбрал небезопасную скорость из-за чего не справился с управлением и наехал на бордюр. В момент аварии на нем не было ни мотошлема, ни защитной экипировки.

- В момент падения, водитель мотоцикла, мужчина 1987 года ударился головой о бордюрный камень и получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего скончался на месте инцидента, - рассказали в полиции.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии проводится расследование.

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