Под Режом лесной пожар подошел к поселку Стриганово

В тушении задействовано 47 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Режом лесной пожар угрожает поселку Стриганово, из населенного пункта уже эвакуировали восемь человек. По данным Telegram-канала «Не для протокола», в тушении задействовано 47 человек.

- На участке пущен встречный пал. В поселок выехал пожарный поезд со станции Егоршино, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Реже школьников отправили на дистанционное обучение из-за пожаров, которые бушуют в черте города, в населенном пункте до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. При этом, по словам мэра Ивана Карташова, задымление начинает спадать.

- Однако утром дымовая завеса была достаточно плотной. Это стало основанием принять решение о дистанционном обучении школьников. Детские сады принимают ребят, чтобы родители малышей могли выйти на работу, - написал в социальных сетях градоначальник.