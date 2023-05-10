Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский впервые снялся в кино

Фото: Telegram-канал митрополита Евгения

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений впервые снялся в кино, владыке досталась роль Священника в короткометражном фильме «Василек». По словам Евгения Кульберга, картина основана на рассказе Елены Гай.

- Это история про мальчишку-школьника, брат которого геройски погиб на СВО. Работа идет в Твери. Это часть большого, важного и нужного проекта «Киноуроки в школах России и мира», - написал Евгений Кульберг в своем Telegram-канале.

Режиссером ленты является Елена Дубровская, митрополит Екатеринбургский остался доволен сюжетом и заявил, что будет ждать премьеру.

Напомним, в январе Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений иронично ответил на включение его в санкционный список президента Украины.