За летние каникулы больше 11 тысяч юных тагильчан отправятся в лагеря

В сезон будут работать 12 загородных оздоровительных учреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ

За лето 2023 года больше 11 тысяч юных жителей Нижнего Тагила смогут посетить лагеря. Данными поделился заместитель главы города по социальной политике Валерий Суворов. Об этом сообщили в администрации Нижнего Тагила.

- В летнюю кампанию на территории города будут функционировать 12 загородных оздоровительных учреждений с общим охватом – 6 838 детей. Среди них десять загородных лагерей, из которых восемь, подведомственных управлению образования, будут работать в 4 смены. В них сможет отдохнуть 4568 человек, - рассказал Валерий Суворов.

Еще почти 900 детей примет учреждение «Золотой луг». И больше тысячи школьников смогут посетитель лагерь «Баранчинские огоньки». Смены будут организованы в «Сосновый бор» и «Санаторий Руш», туда смогут приехать 360 человек.

Значительная часть путевок будет выдана детям мобилизованных свердловчан. А также поездки в учреждения оформят школьникам их многодетных семей и находящимся в трудной жизненной ситуации.

- Кроме этого, при 55 учреждениях образования и 13 детско-юношеских спортивных школах будут открыты лагеря с дневным пребыванием, в которых в течение трех смен продолжительностью по 18 рабочих дней смогут отдохнуть 4 556 ребят, - добавили в администрации.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru