29-летний форвард играет в уральской столице уже два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Данилом Романцевым, соглашение с игроком рассчитано на один год. 29-летний форвард играет в уральской столице уже два года, за «шоферов» он провел 112 матчей.

- В минувшем сезоне Романцев принял участие в 73 поединках, включая плей-офф, в которых набрал 16 очков, забив 10 шайб и сделав 6 голевых передач, при показателе полезности +3. Также в его активе 50,9% выигранных вбрасываний, 44 блокшота и столько же силовых приемов, - уточнили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Сам Данил Романцев заявил, что рад остаться в команде, а также считает, что клуб готов достигать поставленных целей.

- Конечно, очень рад продлить контракт с «Автомобилистом», у нас отличная команда, хороший коллектив. Сейчас я поддерживаю форму. Хожу в зал, играю в теннис, скоро съезжу немного отдохнуть и продолжу готовиться к новому сезону, - заявил нападающий.