В Новоуральске пьяный дебошир избил 44-летнего мужчину

Мужчину забрали на скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске произошла драка у продуктового магазина на улице Победы. Оттуда на карете скорой помощи забрали травмированного мужчину. Об этом сообщили в МУ МВД России по ЗАТО Новоуральск и Уральский.

Накануне в полицию города поступил телефонный звонок от медиков. Они рассказали, что забрали побитого мужчину в больницу.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что в зале магазина между потерпевшим и 35-летним местным жителем на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел словесный конфликт, в результате которого, гражданин находившийся в состоянии опьянения, накинулся на потерпевшего, - рассказали в полиции.

Позже драка перешла на улицу. Уже там 35-летний мужчина несколько раз ударил другого кулаками и ногами по всему телу. Пьяного дебошира удалось задержать в тот же день. Его доставили в отдел полиции. На ранее судимого мужчину возбудили уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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