Житель Красноуфимска отдал телефонным мошенникам больше 400 тысяч рублей

В полиции уже возбудили уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Красноуфимска обманули телефонные мошенники. Они выманили у мужчины больше 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в МО МВД России «Красноуфимский».

Накануне 68-летнему свердловчанину позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником банка и сообщили, что накопления на счете мужчины обнулили. Однако свердловчанин не поверил этому и не стал разговаривать дальше.

- Но мужчине вновь позвонили неизвестные на сотовый телефон и стали говорить тоже самое: что денежные средства на банковском счете заявителя могут попасть к мошенникам и все деньги нужно снять, переведя на безопасный счет. Потерпевший разговаривал с мужчиной, который представился начальником службы безопасности банка, - рассказали в полиции.

Тогда мужчина поверил и решил выполнить указания злоумышленников. Он отправился в офис банка и снял со своего счета все накопления. В первый раз свердловчанин снял более 250 тысяч рублей, потом еще 189. Всю сумму он отправил на счета аферистов.

- После чего гражданин созвонился по телефону с лжесотрудником и сообщил, что все перевел. Далее заявителю сказали никуда не обращаться в течении трех дней, иначе заморозка денежных средств не пройдет, - добавили в МВД.

Своих 444 тысяч рублей мужчина так и не дождался. Тогда он обратился в полицию. Там уже составили уголовное дело.

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