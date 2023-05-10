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НовостиОбщество10 мая 2023 15:27

В Екатеринбурге полицейские поймали рецидивиста, угнавшего у мужчины дорогой велосипед

Кража произошла еще в августе прошлого года
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали рецидивиста, который угнал дорогой велосипед местного жителя еще в августе прошлого года. Пострадавший владелец рассказал, что байк пропал из дома на улице Куйбышева, также он оценил сумму ущерба в 50 тысяч рублей.

- Под подозрение попал 33-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим за кражи. Его доставили в дежурную часть для разбирательства. По предварительным данным, он успел реализовать похищенное скупщикам, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Теперь злоумышленника проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.