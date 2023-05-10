В Сосьве для 39 сотрудников ГУФСИН, потерявших дома в пожаре, собрали больше трех миллионов

Деньги предназначены для работников и ветеранов УИС из ЛИУ-23, больниц МСЧ-66 ФСИН России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сосьве для 39 сотрудников ГУФСИН, которые потеряли свои дома в результате страшного пожара, собрали порядка 3,3 миллиона рублей. Деньги предназначены для работников и ветеранов УИС из ЛИУ-23, больниц МСЧ-66 ФСИН России.

- Сумма не окончательная. Из них уже выплачено 1 миллион 295 тысяч рублей для 37 человек. Теперь погорельцев 39 человек (добавилось два ветерана УИС), и оставшуюся сумму будут выплачивать им, - уточнили в ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в Сосьве после пожара, который уничтожил часть поселка, в том числе и больницу исправительного учреждения, сотрудников ГУФСИН представили к наградам за слаженную работу во время происшествия и грамотно проведенную эвакуацию осужденных.