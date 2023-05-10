В Екатеринбурге сотни человек выстроились в очереди на концерт группы «Кино»

По словам очевидцев, такая ситуация возникла из-за того, что на входе идет тщательная проверка. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге вечером 10 мая сотни человек выстроились в гигантские очереди на концерт группы «Кино», который проходит в «ЭКСПО». По словам очевидцев, такая ситуация возникла из-за того, что на входе идет тщательная проверка.

- Очередь просто гигантская, выстроились в две колонны, стоим больше 10 минут, всех досматривают на входе, движемся медленно, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург» по имени Маргарита.

Напомним, что в Екатеринбурге 29 апреля прошел «Супердискач 90-х». На нем выступали группы «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Акула», «Данко», «Стрелки», «Тутси», «Турбомода», «Русский размер» и Оксана Ковалевская.

Концерт проходил во Дворце игровых видов спорта (ДИВС). На входе в здание перед началом скопились толпы людей. В очереди на улице стояли около 1 000 человек.