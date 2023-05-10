В Екатеринбурге праздничные мероприятия в честь Дня Победы посетили 150 тысяч человек

По словам главы уральской столицы, отлично отработали учреждения культуры, общественный транспорт и коммунальные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге праздничные мероприятия в честь Дня Победы посетили порядка 150 тысяч человек. По словам главы уральской столицы, отлично отработали учреждения культуры, общественный транспорт и коммунальные службы.

- Так, самыми зрелищными событиями Дня Победы стали Гала-концерт в Историческом сквере и праздничный фейерверк. А перевозчики обеспечили бесперебойную работу всех видов транспорта. В частности, метро перевезло 125 тысяч пассажиров, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также на улицы вывели дополнительные бригады по уборке мусора: из центра города за сутки было вывезено 168,4 тонны мусора. А сразу после салюта была выполнена вакуумная уборка и мойка центральных улиц.