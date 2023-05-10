Начаты масштабные работы по благоустройству на Уктусе

Строительство новой улицы Водоёмной ведётся в рамках муниципального контракта. Фото: Атомстройкомплекс

«Атомстройкомплекс» приступил к строительству новой улицы Водоёмной в микрорайоне Уктус, рядом со строящимся ЖК «Просторы». По проекту улица будет двухполосной, ширина каждой полосы – 4 метра. С каждой стороны предусмотрены тротуары для пешеходов, а также велодорожки. Помимо улицы в этом году также будут построены пешеходный мост через Исеть и очистные сооружения.

Сейчас на строительной площадке ведутся работы по устройству резервуара очистных сооружений и возведение стен для него. Здесь будет накапливаться вода и в дальнейшем уходить на очистку. Следующим этапом будут построены сами очистные сооружения – они тоже представляют собой резервуары, но с установленными фильтрами внутри. Помимо фильтрации, вода в них будет проходить ультрафиолетовое обеззараживание – и только после чего очищенная попадать в реку.

Строительство новой улицы Водоёмной ведётся в рамках муниципального контракта. Заказчиком является администрация города. Согласно условиям контракта завершить работы первого этапа компания «Атомстройкомплекс» должна в ноябре 2023 года.

Проектную документацию для строительства новой улицы «Атомстройкомплекс» разработал по своей инициативе и за свой счет – это позволило включить проект в программу финансирования и ускорить старт работ. Контракт на второй этап реализации проекта уже разыгран – этими работами также займётся компания «Атомстройкомплекс». Сроки реализации второго этапа – конец ноября 2024 года, финансирование осуществляется за счет инфраструктурного кредита.