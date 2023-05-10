СК начал проверку после избиения школьника в Североуральске

Фото: читатель «КП»

Следственный комитет Североуральска проводит проверку после жесткого избиения 15-летнего школьника. Напомним, 9 мая на школьника напала компания подростков, когда он возвращался домой вместе со своей одноклассницей. Ребенок после трех ударов от нападавшего, получил травму уха, а также сотрясение головного мозга.

- Сын пришел домой, а у него из уха бежала кровь. Он был в шоке и не мог говорить. Мы поехали в приемный покой. Мише (имя изменено – Прим. Ред.) поставили диагнозы: разрыв барабанной перепонки слева, перелом ушного хряща, а также сотрясение. Затем сразу же приехал участковый полицейский, составил протокол. Сейчас у моего ребенка отсутствует слух, а ухо сильно опухло и ребенок на больничном, - рассказывала мама мальчика «КП-Екатеринбург».

Теперь в произошедшем разбираются силовики и проводят проверки. Полицейские назначили судмедэкспертизу подростку на 11 мая. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновных и их законных представителей к ответственности.

- В рамках проверочных мероприятий, будет проведена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью подростка. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

Прокуратура Североуральска также начала проверку после жесткого избиения подростка.

- Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики по предупреждению совершения несовершеннолетними правонарушений и преступлений. По ее результатам, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования – сообщили в пресс-службе ведомства.

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