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НовостиОбщество10 мая 2023 12:42

На певицу Монеточку* составили протокол из-за отсутствия маркировки «иностранного агента»

Певица из Екатеринбурга делала публикации без специальных пометок
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Такие данные появились на сайте Басманного суда Москвы

Такие данные появились на сайте Басманного суда Москвы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На певицу Монеточку* составили протокол из-за того, что в ее публикациях нет маркировки «иностранного агента». Такие данные появились на сайте Басманного суда Москвы, дело было зарегистрировано 10 мая 2023 года.

Протокол составлен по статье 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента».

Напомним, что Елизавету Гырдымову, более известную под псевдонимом Монеточка*, внесли в реестр иностранных агентов в январе этого года. Информация об этом появилась на сайте Минюста РФ.

С начала военной спецоперации на Украине певица из Екатеринбурга покинула страну. После этого она начала гастролировать по зарубежным странам вместе с Иваном Алексеевым* (Noize MC).

* признан Минюстом РФ иностранным агентом