С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области почти пять тысяч человек пострадали от укусов клещей с начала сезона. По данным регионального Роспотребнадзора, за помощью обратились 4955 уральцев, среди них 1122 ребенка. Это в полтора раза выше аналогичного периода 2022 года.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано шесть человек, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 37 человек, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

При этом специалисты напомнили, что в регионе акарицидными обработками охвачено 5454,9 га, что составило 48,1% подлежащих площадей. Кроме того с начала года идет активная вакцинация против клещевого вирусного энцефалита.