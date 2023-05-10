В Нижнем Тагиле 55-летний мужчина с местного предприятия подарил мошенникам два миллиона

Уралец заметил в телефоне рекламу о брокерских сделках, на которых можно неплохо заработать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 55-летний мужчина с местного предприятия «Тагиллифт» потерял порядка двух миллионов рублей, наткнувшись на мошенников в интернете. Уралец заметил в телефоне рекламу о брокерских сделках, на которых можно неплохо заработать.

Когда он перешел по ссылке и зарегистрировался, к нему прикрепили куратора, который связался с ним через Скайп.

- Для работы мужчине нужно было скачать приложение брокерской платформы, зарегистрироваться и внести первоначальный взнос в размере 11,5 тысяч рублей, - уточнили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Позже ему рекомендовали увеличить вложения, из-за чего тагильчанин взял миллион рублей в кредит, через несколько он оформил еще один займ на 920 тысяч.

- Позже он обнаружил, что его брокерский счет в приложении заморожен, вывод денежных средств недоступен, а для «разморозки» нужно внести сумму 16 000 долларов. Тут-то мужчина и понял, что стал жертвой обмана, - добавили в полиции.